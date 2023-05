Usa | spara e uccide 12enne in una stazione di servizio

(Di venerdì 5 maggio 2023) Washington, 5 mag. (Adnkronos) - Un uomo hato a un dodicenne,ndolo. Prima di togliersi la vita ha anche ferito un altro uomo in unadidel sud della Florida. La polizia di Broward è stata chiamata a un 7 Eleven di Dania Beach la notte scorsa e ha trovato i corpi senza vita del bambino e dell'assalitore, oltre all'altro uomo ferito. Secondo quanto riferito da testimoni, l'uomo hato contro un veicolo in cui si trovava l'uomo ferito. Poi è entrato nelladied hato al bambino e, poi, si è suicidato.

