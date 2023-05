Usa | Corte Suprema ferma esecuzione condannato a morte in Oklahoma

(Di venerdì 5 maggio 2023) (Adnkronos) – Lanegli Stati Uniti hato l’imminentedi condanna adi Richard Glossip in. La decisione dellaera molto attesa. Il caso di Glossip aveva attirato l’attenzione nazionale e internazionale, in parte a causa del notevole intervento di un gruppo bipartisan di avvocati e del procuratore generale Gentner F. Drummond. Drummond, entrato in carica a gennaio, ha infatti sostenuto che un rapporto commissionato dal suo ufficio, e un altro commissionato da uno studio legale, gettavano seri dubbi sul fatto che Glossip, nel braccio dellaper un omicidio del 1997, abbia mai ricevuto un giusto processo. Tra le altre cose, i rapporti afvano che i pubblici ministeri avevano ...

A 2 settimane dall'esecuzione la Corte Suprema Usa sospende una condanna a morte in Oklahoma RaiNews

La Corte Suprema negli Stati Uniti ha fermato l’imminente esecuzione di condanna a morte di Richard Glossip in Oklahoma. La decisione della Corte era molto attesa. Il caso di Glossip aveva attirato l’ ...Richard Glossip stava affrontando quelli che potevano essere i suoi ultimi giorni di vita, dopo 26 anni dietro le sbarre, 9 date di esecuzione rimandate, 3 ultimi pasti e due indagini indipendenti che ...