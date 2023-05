Uomini e donne | Riccardo Guarnieri sbotta contro Ida e Alessandro | «Si credono al centro dell?attenzione»

(Di venerdì 5 maggio 2023) Non è ancora finita la "guerra" tra, Ida Platano e il compagnoVicinanza. Sul magazine diha commentato gli attacchi...

Pamela Barretta e Cristina Incorvaia si sono scagliate sui social contro un'ex discussa dama del parterre over di. Le duenon hanno rivelato il nome della diretta interessata ma inequivocabili sono stati i riferimenti a Valentina Autiero , con cui in passato hanno avuto diverse discussioni. ...Si tratta dello studio di Fase 3 TRAILBLAZER - ALZ 2 , un trial clinico randomizzato e controllato con placebo, che ha coinvolto circa 1.200 pazienti,, con un'età compresa tra i 60 e ...Avvenire lo è, ed è glie leche lo fanno. E io so che sotto la guida di Marco Girardo - grande collega e uomo di valore e di valori - continuerà a esserlo con l'originalità che ognuno ...

Due donne, insoddisfatte della disonestà degli uomini con i quali hanno avuto le ultime relazioni sentimentali, decidono di fare un patto: trascorreranno insieme 24 ore sperando di trovare un nuovo mo ...Milano, 5 mag. (Adnkronos) – Questa mattina presso l’Auditorium della Torre Allianz a Milano, dove ha sede anche il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, è s ...