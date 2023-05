Uomini e donne | Riccardo Guarnieri sbotta contro Ida e Alessandro | ' Si credono al centro dell' attenzione'

(Di venerdì 5 maggio 2023) Non è ancora finita la 'guerra' tra, Ida Platano e il compagnoVicinanza . Sul magazine diha commentato gli attacchi social dei giorni scorsi. ...

Non è ancora finita la 'guerra' tra Riccardo Guarnieri , Ida Platano e il compagno Alessandro Vicinanza . Sul magazine diRiccardo ha commentato gli attacchi social dei giorni scorsi. Il cavaliere tarantino qualche giorno fa ha condiviso su Instagram una frase: 'Ogni re sul trono , ogni pagliaccio nel suo ...Avvenire lo è, ed è glie leche lo fanno. E io so che sotto la guida di Marco Girardo - grande collega e uomo di valore e di valori - continuerà a esserlo con l'originalità che ognuno ...Sono giorni di grande tensione negli studi di '' , dove dame e corteggiatori sono protagonisti di tresche amorose e liti furibonde. Ultimamente Claudio ha litigato furiosamente con Carla , poiché a quanto pare si è scambiato un bacio ...

Non è ancora finita la "guerra" tra Riccardo Guarnieri, Ida Platano e il compagno Alessandro Vicinanza. Sul magazine di Uomini e Donne Riccardo ha commentato gli ...Il duro attacco sui social delle due dame del trono over di Uomini e Donne. Pamela Barretta e Cristina Incorvaia si sono scagliate sui social contro un'ex discussa dama del parterre over di Uomini e D ...