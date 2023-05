Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 5 05 23

Leggi su isaechia

(Di venerdì 5 maggio 2023)è uno dei guilty pleasure per eccellenza della televisione italiana. Perfetto per staccare la spina e farsi due risate di fronte a siparietti incredibilmente ridicoli e/o a personaggi totalmente imbarazzanti. Però per quanto mi riguarda c’è un limite, spesso sottile, tra quello che è trash e quello che è francamente allarmante. E oggi trovo che quel limite si sia ampiamente oltrepassato. Perché l’unica cosa più inquietante dell’atteggiamento ossessivo, esagerato e fuori controllo di Carla Belotti era la gente che la applaudiva pure. Ma in che senso un comportamento così too much non solo non viene condannato ma viene pure avallato con tanto di “ha ragione, brava!” da parte degli opinionisti, scusate? Ma che ci siamo dimenticati delle scene che abbiamo visto ai tempi di Biagio Di Maro? Abbiamo rimosso le ventordici telefonate notturne a ...