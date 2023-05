Uomini e Donne | la lite tra Tina Cipollari ed Elio Servo prende una piega inaspettata

(Di venerdì 5 maggio 2023)edhanno discusso animatamente nelle ultime puntate di, anche se da parte del cavaliere del trono over ci sono state delle rivelazioni inaspettate nei confronti della storica opinionista del programma di Maria De Filippi, che come sempre ha elevato la tensione a centro studio, lasciando basiti tutti i membri del parterre, la conduttrice e soprattutto i telespettatori che seguono la trasmissione su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45, ma come se non bastasse, sui social media è spuntata un’immagine che ha fatto crescere i gossip e i sospetti su tutta questa riservatezza intorno al lavoro die potrebbe confermare la teoria di...

non credo ci siano solo quelle 4 o 5... E le sta filmando da un sacco di tempo, corre loro ... Gli, se vengono presi, finiscono dentro. Vengono comunque segnalati alle forze dell'ordine" . "...Su quest'ultimo punto all'Italia spetta il primato del Paese europeo dove il primo figlio si fa più tardi: in media 35 anni per lee 40 per gli. Il problema però, avvertono gli esperti, ...... in media 35 anni per lee 40 per gli). Il problema non riguarda solo i Paesi più sviluppati, ma in misura crescente anche il Sud del mondo. 'In appena 40 anni - dichiara Alessandro ...

Nuove rivelazioni sulla rottura tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti. L’amore tra i due ragazzi era nato sotto le luci e le telecamere dello studio di… Leggi ...Gian Maria Sainato ha fatto il suo ingresso nel cast dell'Isola dei Famosi con la terza puntata ma la partecipazione ha suscitato critiche da Claudio Sona ...