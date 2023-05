Uomini e Donne | Carlo e Andrea svelano retroscena su loro difficile passato

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il trono di Nicole Santinelli asta diventando sempre più movimentato. I suoi corteggiatori,Mancini eForiglio, sono due ragazzi estremamente differenti, ma con una grande cosa in comune, ovvero, l'aver avuto delle grandi sofferenze durante laadolescenza. Sull'ultimo numero diMagazine, infatti, i due ragazzi hanno deciso di aprirsi un po' di più. In tale occasione, infatti, i due hanno portato alla luce deisulche, forse, potrebbero servire a Nicole a comprendere meglio come siano fatti e cosa ci sia dietro icomportamenti. Sono spuntati forti dolori e disturbi alimentari che gli hanno cambiato la ...

La puntata diriprende dalla fine di quella andata in onda su Canale 5 ieri pomeriggio: Nicole Santinelli è ancora in lacrime e Carlo ha cercato di consolarla. Dopo un romantico ballo tra i ...Conoscenze ma... senza amore . Armando Incarnato , cavaliere storico di, non cede all'innamoramento. Finora, non ha ancora incontrato una donna che lo convincesse a lasciare la trasmissione per vivere una storia vera. Armando non ha mai negato di essere ...'Una scia lunga 160 anni, auguri allee aglidella Marina Militare, sempre al servizio del nostro Paese, aspettando il ritorno della Vespucci, che presto solcherà […] Attualità ...

Mercoledì 3 maggio - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Gian Maria Sainato ha fatto il suo ingresso nel cast dell'Isola dei Famosi con la terza puntata ma la partecipazione ha suscitato critiche da Claudio Sona ...Conoscenze ma... senza amore. Armando Incarnato, cavaliere storico di Uomini e Donne, non cede all'innamoramento. Finora, non ha ancora incontrato una donna che lo convincesse a lasciare ...