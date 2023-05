Uomini e Donne | Armando Incarnato è ricco? Ecco che lavoro fa

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 5 maggio 2023) Nelle prossime puntate diverrà a galla un mistero che riguarda ildi, lo storico cavaliere del trono over verrà interrogato da Gianni Sperti sul suo tenore di vita e sul come riesca a permetterselo. Infatti, chi lo segue sui social può vedere come è sempre alla guida di auto di lusso ma in L'articolo proviene da KontroKultura.