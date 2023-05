Uno | nessuno | centomila Cingolani | ritratto di un trasformista

(Di venerdì 5 maggio 2023) Per un attimo immaginate solo questo: cosa mai avremmo scritto – noi, i media, il vituperato “circo mediatico” – se Robertofosse stato un politico. Se ci fosse stato un leader di un qualsiasi partito, cioè, a cui fosse riuscita questa straordinaria, acrobatica manovra trasformistica: essere al proprio esordio un riferimento dell’aria renziana, un eroe della Leopolda elogiato pubblicamente dall’ex premier: «È un uomo capace, competente, straordinario». Ma subito dopo riuscire a farsi nominare ministro in quota Cinque Stelle da Beppe Grillo in persona: «Io sono l’Elevato – disse il guru M5S – lui il Supremo». E «il Supremo», designato profeta della nuova era green al governo, fu nominato ministro della Transizione ecologica. Ma poi immaginate che questo stesso personaggio, subito dopo aver incassato la nomina passi disinvoltamente da Grillo a Mario Draghi, ...

... affidabile, buono per la serie C e la D, non un campione, macapace di capire cosa andava ... Sei anni di successi e spese contenute, di giocatori passati dal non esserea essere abili e ...... che ha fallito nei propositi di creare una cantera napoletana " la scugnizzerìa " ostadio di ... Niente genio e sregolatezza,ad aspettare la ciorta . È stata lavoro, impermeabilità a un ...Ed ecco Prigozhin, insquallido stanzino, armato di cornetta del telefono, seduto accanto a un ... In questo modo, Putin appare sempre meno capace di tenere in pugno la situazione, benché, ...

Il sol dell'avvenire: uno, nessuno, centomila Nanni Moretti Il Riformista

Dopo la rivoluzione dell’estate, il tecnico ha realizzato un meccanismo perfetto: non c’è giocatore che non sia migliorato ...Accerchiata da due individui, uno di origini africane, l’altro carnagione olivastra, ben vestito. Ore 14,30 di un giorno di festa, quando in strada non c’è nessuno. Lei, 89 ...