Unisannio | al via la nuova edizione di ‘Cultura in Cortile’ con gli incontri all’aperto

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’Università del Sannio apre le sue corti e i suoi chiostri alla cultura. Da maggio a settembre sono in programma per l’2023 di Cultura in Cortile settecon esponenti della scienza, della cultura e della comunicazione. L’ateneo apre le proprie strutture alla città, a iniziative culturali e di confronto capaci di coniugare crescita culturale e socializzazione. Un modo per far conoscere angoli nascosti e preziosi delle strutture universitarie e dialogare su vari argomenti in maniera informale e partecipata. Si parte il prossimo l’8 maggio alle ore 18.00 nell’Atrio di Palazzo Bosco Lucarelli. Il regista Sergio Panariello parlerà de “L’Arte della Ricerca”. In particolare presenterà un case study, attraverso l’esperienza diretta della realizzazione di un documentario archeologico in Giappone. Nel suo lavoro, ...