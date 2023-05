Un’altra sparatoria in Serbia | otto morti e 13 feriti vicino a Belgrado Arrestato il killer

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 maggio 2023) È statoil sospetto– un 21enne, secondo le prime informazioni – che ieri sera ha uccisopersone e ne ha ferite altre 13 in una serie di sparatorie avvenutea Mladenovac (): a riferirlo sono i principali notiziari del Paese. L’uomo aperto il fuoco con un’arma automatica da un veicolo in movimento, per poi darsi alla fuga. Sette deiversano in gravi condizioni. Tra le vittime, secondo alcune testimonianze, anche un agente di polizia e sua sorella. Le forze dell’ordine hanno circondato l’area in cui ritenevano che ilpotesse nascondersi, mobilitando elicotteri e droni, mentre gli agenti hanno continuato a perquisire il territorio fino ad arrivare all’arresto. Il ministro degli Interni ha definito gli attacchi “un atto di ...