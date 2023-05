Una domenica a 6 zampe in centro con “Dogs&Run”

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 5 maggio 2023) “Dogs & Run” è la straordinaria passeggiata/corsa di beneficenza a “6” che si terrà, dalle ore 10.00 di7 maggio, con partenza e arrivo in Piazza Maria Immacolata a Taranto. È un’iniziativa senza fini di lucro organizzata, con il patrocinio del Comune di Taranto, dalle associazioni Oipa Taranto e Agire Ora, a favore di tutti coloro che desiderano correre con il proprio cane, oppure per chi vuole semplicemente camminare in compagnia del proprio amico a quattro. Il programma prevede in Piazza Maria Immacolata le iscrizioni alle ore 9.00 e il raduno dei partecipanti alle ore 9.30. Alle ore 10.00 sarà dato il via alla passeggiata/corsa che, con una percorrenza di circa 1.6 chilometri, si svilupperà sul percorso Via D’Aquino, Via Regina Margherita, Lungomare, Piazza Ebalia e Via Berardi e arrivo in Piazza ...