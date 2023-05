Una città che brucia d' amore

Leggi su agi

(Di venerdì 5 maggio 2023) AGI - È un'onda di passione, entusiasmo, gioia irrefrenabile quella che avvolge da ieri sera le piazze, le vie e i vicoli. Bandiere, cori. Urla di gioia, abbracci e trombette. Suoni, rumori e felicità. Napoli si tinge d'azzurro e non c'è quartiere che non festeggi. Piazza Bellini Dopo la vittoria dello scudetto da parte del Napoli, Piazza Bellini, nel centro della, si trasforma in una discoteca a cielo aperto per festeggiare il terzo titolo degli Azzurri di Spalletti. Sulle note di Freed from desire di Gala, un migliaio di persone stanno cantando "Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta", ironizzando contro i tifosi di altre squadre che lo avevano intonato durante il campionato. Mentre si canta, in piazza sventolano decine di bandiere a ritmo di musica, mentre le trombette suonano senza soluzione di continuità. Piazza Plebiscito Era la piazza d'armi ...