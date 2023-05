Un Posto al Sole anticipazioni 8-12 maggio | Marina prende una decisione inaspettata

(Di venerdì 5 maggio 2023) Nuovi episodi di Unalin arrivo dall’8 al 12su Rai Tre dalle ore 20.45: ecco cosa accadrà. Proseguono gli appuntamenti della nota soap nostrana, all’insegna dei colpi di scena, soprattutto per via dellacherà. Di seguito, dunque, le. Proseguono gli appuntamenti con Unalanche nella settimana dall’8 al 12. La soap partenopea, tra le più longeve del piccolo schermo nostrano, continua ad appassionare i telespettatori da ben oltre 25 anni, grazie ai continui colpi di scena. Anche nelle prossime puntate, la serie non sembra risparmiarsi in questo senso: ecco infatti cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì al venerdì dalle ore 20.45. Cosa ...

Nelle prossime puntate di Unal, Lara avrà campo libero . Ebbene sì, la Martinelli non solo non verrà scoperta ma avrà la ghiotta occasione di tornare a vivere con Ferri , riunendo la loro " finta " famiglia. Tutto ...Alle 21 è in programma il derby nella massima serie del football americano tra i padroni di casa dei Frogs Legnano e gli Skorpions Varese: in palio unalverso i playoff con i varesini ...L'imprenditrice Diane Derzis: "Stiamo costruendo nuove cliniche" Articoli più letti Unal: la svolta di Lara mette in allarme. È stato giusto mostrarla in tv di Mario Manca Incoronazione ...

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, Lara approfitterà dell'assenza di Marina per riconquistare Roberto e per prendere il posto della Giordano. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi de ...La prima tappa da Villa di Chiavenna a Chiavenna, tra le suggestioni e gli spunti di riflessione di una terra di confine ...