“Un passo dal cielo 7” | che tragedia | tutto va a rotoli e salta l’appuntamento di giovedì

(Di venerdì 5 maggio 2023) Undal7 aggiunge un altro successo di stagione con la puntata Nido d’amore andata in onda4 maggio in prima serata su Rai 1, anche se incombe lasui protagonisti, specialmente per Carlotta (Serena Iansiti) e Vincenzo (Enrico Ianniello). Ma intantodel. Infatti gli ultimi episodi sono stati anticipati a domenica 7 e lunedì 8 maggio. Undal7, altro trionfo Undal7 trionfa ancora. La puntata di4 maggio che ha visto la partecipazione straordinaria di Massimiliano Ossini nel ruolo di Doc si aggiudica ancora una volta il titolo di trasmissione più vista della serata, interessando 3.841.000 ...

I incontro - martedì 16 maggio - ore 17:00 - 18:30mondo il grido dei giovani per la libertà La ...dalla logica dei muri con una robusta azione umanitaria nei confronti dei migranti è il...ha detto infine la giornalista, prima che la linea tornasse in studio a Massimiliano Ossini, reduce dalla sua apparizione di ieri sera come guest star nella fiction Uncielo .... associazione che raccoglie supporter azzurri bipartisan (leghista Gianluca Cantalamessa ai ... la società e i calciatori, ora bisogna stare unindietro e partecipare alle iniziative che fanno ...

Un passo dal cielo 7, anticipazioni settima puntata del 7 maggio: Manuela pronta alla resa dei conti Fanpage.it

Appuntamento dal 16 al 25 giugno al Porto Antico di Genova per il Suq Festival che compie 25 anni e per l'occasione festeggerà con una serie di eventi speciali a partire dalla pubblicazione del libro ...Partecipa al sondaggio di Money.it: dall'economia alla guerra passando per il lavoro, la sicurezza, la pandemia e l'ambiente, qual è la tua più grande preoccupazione per il futuro