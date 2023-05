Un italiano su quattro comprerebbe un' arma per difendersi

Leggi su agi

(Di venerdì 5 maggio 2023) AGI - Unsu(per l'esattezza il 27,1%) acquisterebbe un'per autodifesa; il 72,9%, al contrario, non lo farebbe. Lo dice un'indagine sul territorio nazionale condotta dall'Eurispes e dalla Direzione centrale della polizia criminale, con l'ausilio del Servizio di analisi criminale, per sondare in modo approfondito il livello di sicurezza percepito dai cittadini, sia in riferimento alla propria persona sia all'ambiente circostante. L'indagine ha coinvolto 1026 cittadini. Rispetto all'ipotesi di utilizzare un'in caso di minaccia concreta alla propria persona o alla propria famiglia, il campione si divide a metà con il 49% di risposte positive e circa il 51% di indicazioni negative. Agli italiani è stato anche chiesto come giudicano la legittimazione al possesso di armi da fuoco. Il 44,8% la ...