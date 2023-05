Un documento dell’FBI proverebbe la corruzione di Joe Biden

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 5 maggio 2023) Uno scambio di e-mail rivela gli sforzi di due ex direttori CIA per screditare la storia del laptop di Huntere aiutare Joe nell’ultimo dibattito tv con Trump La notizia è passata quasi inosservata negli Usa e difficilmente varcherà l’oceano: ieri mattina, i Repubblicani James Comer, presidente della Commissione investigativa della Camera, e Chuck Grassley, membro della Commissione Bilancio del Senato, hanno dichiarato di aver appreso da un whistleblower che “il Dipartimento di Giustizia e l’FBI sono in possesso di un promemoria non classificato che descrive un presunto schema criminale che coinvolge l’allora vicepresidente Joee un cittadino straniero relativo allo scambio di denaro per decisioni politiche”. Ilconterrebbe “una descrizione precisa di come è stato utilizzato il presunto schema criminale e del ...