Un animale braccato Prima della gara | Federica Pellegrini | quelle frasi pazzesche

(Di venerdì 5 maggio 2023) "La condizione ideale per gareggiare era sentirmi un":si racconta nella suaautobiografia, intitolata "Oro" e in uscita il prossimo 16 maggio. La campionessa si è ritirata dalle gare nel 2021, a 33 anni. Al momento sta partecipando con il marito Matteo Giunta a Pechino Express. Da alcuni estrattibiografia, diffusi nelle scorse ore, emerge una grande voglia di combattere in. "La seradi unaquasi non mangiavo. Era la tensione, certo, ma anche un modo di prepararsi all'assalto, come il lupo chedi andare a caccia per affrontare la lotta digiuna, dimagrisce", ha confessato lanel libro. E ancora: "La fame ...

" La condizione ideale per gareggiare era sentirmi un", confessa nel libro la nuotatrice, che spiega: "La sera prima di una gara quasi non mangiavo. Era la tensione, certo, ma anche ...La condizione ideale per gareggiare era sentirmi un'. Sentiva a tal punto l'emozione, che addirittura non mangiava prima delle gare: 'La sera prima di una gara quasi non mangiavo. ...La condizione ideale per gareggiare era sentirmi un. La sera prima di una gara quasi non mangiavo. Era la tensione, certo, ma anche un modo di prepararsi all'assalto, come il lupo ...

"Non mangiavo, ero un animale braccato". Le parole choc di ... ilGiornale.it

Il 16 maggio esce l'autobiografia di Federica Pellegrini e nel libro la nuotatrice racconta dei sacrifici e delle rinunce fatte per ottenere record e medaglie ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...