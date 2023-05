Ultime Notizie – Stati Uniti investitore estero di maggior peso in Italia

(Di venerdì 5 maggio 2023) In termini di imprese, addetti e fatturato l’che ha ile inè rappresentato dagli(con il 14,8% delle imprese, il 21,0% degli addetti e il 28,1% del fatturato) seguito dalla Germania (14,0% delle imprese, 13,6% degli addetti e 12,9% del fatturato) e dal Regno Unito (13,3% delle imprese, 7,9% degli addetti e 7,4% del fatturato). E’ quanto emerge dal Terzo Rapporto realizzato dall’Osservatorio Imprese Estere di Confindustria e Luiss, “Le imprese estere in: tra segnali di ripresa e nuovi rischi globali”. Le imprese attive inappartenenti a gruppi multinazionali esteri sono 15.631 ed impiegano un totale di 1,5 milioni di addetti. Il fatturato prodotto è di quasi 548 ...

Prosegue nella zona orientale di Napoli il festival internazionale ' Catch the Moon '. Stamattina, nell'auditorium del liceo Calamandrei la proclamazione dei film vincitori del concorso (nella giuria ...... ingresso gratuito su registrazione " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...Nel dl lavoro pubblicato in Gazzetta la proroga prevista nellebozze è sostituita da un articolo sul 'Completamento dell'attività liquidatoria Alitalia'. L'articolo stabilisce che i ...

Ucraina, Usa: l'offensiva di Mosca è fallita. Ultime news Adnkronos

Se oggi c'è un Napoli che ha dominato in lungo e in largo il campionato, un po' di merito va anche a Edy Reja. L'attuale ct dell'Albania fu l'allenatore del primo anno di De Laurentiis: era il 2004-05 ...Due punti in due partite contro la Cremonese sono troppo pochi per il Milan. Così come un sesto posto momentaneo che rispecchia una situazione chiara di difficoltà. I ...