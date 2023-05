Ultime Notizie Serie A | Il Napoli Campione d’Italia | le parole dei protagonisti

... "Ho visto Maradona": si continua a cantare in piazza così come, in questesettimane, è stato sempre affollatissimo il cosiddetto largo Maradona, una piazza dei Quartieri Spagnoli dove è stato ...Il nome di Angelo Izzo è associato a uno dei delitti più efferati della cronaca nera italiana, il massacro del Circeo del settembre 1975. Trentasei ore di torture e sevizie sui corpi di due ragazze, ...Torna il 18 maggio a Benevento la 'Giornata dell'arte e della creatività studentesca' . L'appuntamento è dalle 8.30 alle 13 al corso Garibaldi e in centro storico, e in proposito la dirigente dell'...

Guerra Ucraina Russia, news. Kiev, abbattuto drone sopra al palazzo presidenziale. LIVE Sky Tg24

Venerdì 5 maggio, alle ore 21.00, si chiude la stagione musicale curata dall'Associaizone Musicale “C. Roveroni” al Teatro Mentore di Santa Sofia. L'ultimo appuntamento della stagione è con il Trio On ...Sono tante le analogie tra lo scudetto conquistato dal Napoli quest'anno e ai tempi di Maradona. Ecco tutte le coincidenze tra il primo e il terzo tricolore azzurro ...