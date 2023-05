Ultime Notizie Roma del 05-05-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 maggio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrara compito in Ucraina l’occidente tema è una escalation nella Guerra dopo il presunto attacco di droni al Cremlino oggi Putin e prezzi dirà il consiglio di sicurezza nazionale una riunione già in programma da tempo si affretta per il portavoce pesco in cui la vicenda dei droni è solo una delle questioni all’ordine del giorno il sospetto però è che qualsiasi sia la parte mi dell’attacco Putin e lo usi come pretesto per intensificare le operazioni incontro esercito ucraino ha fatto sapere questa mattina ti viene spinto oltre 60 incursione di razzi russi in poche ore manca continua a lanciare i droni La maggior parte vengono intercettati dalla contraerea abbatte muto e si continua a combattere via Terra dal pronte si Spiller appreso la Wagner l’ho comunicato ...