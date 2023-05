Ultime Notizie Roma del 05-05-2023 ore 18 | 10

(Di venerdì 5 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno attacco da Parigi tema dei migranti Giorgia Meloni e incapace di risolvere i problemi migratori dell’Italia aveva detto ieri il Ministro dell’Interno francese il portavoce del governo oggi tenta di spegnere il fuoco tra i due paesi assicurano le parole del ministro francese non c’era nessuna volontà di ostracizzare l’Italia in alcun modo continuiamo a lavorare con gli italiani ha detto le parole pronunciate dal portavoce del governo di Parigi vanno nella direzione di chi ha compreso di come sono errori gravi viene colpito il governo italiano ha firmato il ministro degli Esteri Antonio tajani non siamo un governo di estrema destra ha sottolineato ancora tajani alcuni giorni si possono risparmiare Mi auguro che siano solo le parole di un ministro in campagna elettorale noi non abbiamo nessuna ...

Anche il noto chef turco star del web, Salt Bae , esulta ed esalta la vittoria del terzo scudetto del Napoli. Sul suo profilo Instagram da oltre 51 milioni di follower , infatti, ha pubblicato un ...Dopo il pareggio contro la Cremonese, nel turno infrasettimanale del 3 maggio, il Milan non può più sbagliare. Domani a San Siro è in programma uno scontro diretto decisivo contro la Lazio di Maurizio ...... ingresso gratuito su registrazione " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...

Guerra Ucraina Russia, news. Capo Wagner minaccia Mosca: 10 maggio ritiro da Bakhmut. LIVE Sky Tg24

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Nelle ultime settimane abbiamo iniziato a registrare il respingimento a Ventimiglia da parte della Gendarmeria francese anche di minorenni soli". Lo racconta all'ANSA Sergio ...Auto contro pedone: un ferito in condizioni serie. L'incidente è accaduto poco dopo le 17 quando, all'angolo tra via Calatafimi e via Volturno, per cause in corso di accertamento, un pedone è stato in ...