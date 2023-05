Ultime Notizie Roma del 05-05-2023 ore 14 | 10

(Di venerdì 5 maggio 2023)dailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio arrivano nuovi tentativi di distensione trae Parigi dopo che il Ministro dell’Interno francese Gerald darmanin aveva fatto scoppiare di nuovo una bufera diplomatica Giorgia Meloni aveva detto l’esponente di governo francese è incapace di risolvere i problemi migratori dell’Italia aveva definito l’esecutivo incarico di estrema destra il nostro ministro degli Esteri Antonio tajani avevo così cancellato il suo viaggio in programma in Francia adesso a distendere i tonici trova il portavoce del governo francese Olivier véran non c’era nessuna volontà di ostracizzare l’Italia in alcun modo e voglio rassicurare gli italiani a detta all’emittente sinews Aggiungendo di non voler né fare una polemica politica e che Parigi avrebbe continuato a lavorare con ...

... ingresso gratuito su registrazione " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...Prigozhin, capo del gruppo mercenario privato russo, ha pubblicato un video che mostra dozzine di soldati morti e si scaglia contro l'esercito russo per la sua incapacità di fornire munizioni alle sue ...Leparlano di un ritorno degli azzurri compreso tra le 15 e le 16. In un primo momento si era valutato anche la possibilità di atterrare a Roma, ma questa ipotesi è stata poi esclusa ...

Ucraina ultime notizie. Capo Wagner Prighozin: «Troppe perdite e poche armi, ci ritiriamo da Bakhmut ... Il Sole 24 ORE

hi è Alessandro Carollo, il fidanzato di Paola Barale ospite a Oggi è un altro giorno. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ...Italy's new drought czar Nicola Dell'Acqua on Friday chaired the first meeting of the special 'control room' set up to tackle the country's worst drought in 70 years with water levels in northern lake ...