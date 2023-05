Ultime Notizie Roma del 05-05-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 maggio 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata a un Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale Napoli campione d’Italia la notte di festa si macchia di sangue muore un 26enne gli azzurri conquistano il terzo scudetto a 33 anni dall’ultimo grazie al pareggio di Udine la città esplode di gioia ma ci sono morti e 3 feriti per armi da fuoco Forse per un raid mirato che non ha niente a che fare con i festeggiamenti altri due invece sono finiti in ospedale per lo scoppio di petardi Cambiamo argomento parliamo di agricoltura andiamo in campagna ACLI terra e nazionali hanno firmato una convenzione con regione su centri assistenza agricola per una massima operatività le firme sono state poste dalla direttrice generale regionale per le politiche agricole alimentari e Forestali Maria passali della Regione campagna e dal presidente nazionale ACLI Terre del ACLI Nicola a ...