Ultime Notizie Roma del 05-05-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 maggio 2023)dailynews radiogiornale neri trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio in Napoli grazie al pareggio con l’Udinese vince lo scudetto diventa campione d’Italia per la terza volta al fischio finale invasione di campo a Udine con qualche giocatore bloccato e petardi fuochi D artificio e Caroselli e oltre 200 i feriti festeggiamenti nel capoluogo Campano in seguito ai festeggiamenti acche per le esplosioni di petardi un 26enne morto ucciso da colpi di arma da fuoco in ma l’episodio non sarebbe legato alla festa per lo scudetto come ha spiegato il perfetto di Napoli Palomba Sky Tg24 per i tifosi appuntamento alla festa di domenica quando il Napoli affronterà la fiorentina la precisazione dei Francesi è stata insufficiente non ci sono le scuse il Ministro dell’Interno ha detto delle cose incredibili contro la meloni contro il governo ...