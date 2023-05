Ultime Notizie Roma del 05-05-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 maggio 2023)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio russi a rispondere a questo atto di terrorismo sconsiderata erogante così l’ambasciatore Russo negli Stati Uniti anatoly Antonov le forze russe Hanno lanciato nella notte un attacco aereo su Kiev ed esplosioni sono stati uniti anche da pulisce gli allarmi Air e sono ritornato in sette regioni l’attacco segue l’esplosione La notte scorsa secondo il servizio stampa di Putin di un drone sulla Cupola del Cremlino nelle mani di circolate su telegram un tetto bianco precipita verso la cupola e poi esplode il video è accompagnato dalla didascalia Moment tu darà il momento dell’attacco frammenti del drone sarebbero stati Trovati nel palazzo Mosca annuncia ritorsioni volevano uccidere il presidente Chievo smentisce non c’entriamo è una mossa russa per attaccare su larga ...