Ultime Notizie Roma del 05-05-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 maggio 2023)dailynews radiogiornale e venerdì 5 maggio Buongiorno da Francesco Vitale anticipiamo la pagina sportiva Napoli campione d’Italia Ma la notte di festa si macchia di sangue gli azzurri conquistano il terzo scudetto a 33 anni dall’ultimo gran pregio DVD nella città esplode di gioia nella notte di festa succede di tutto Un morto e tre feriti per arma da fuoco il Ministro dell’Interno francese che era andarmene in attaccato una presidente di Rushmore National Marine Le Pen è il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano Giorgia Meloni accusandoli di condividere un vizio tipico dell’ estrema destra quello di mentire la popolazione prove definite inaccettabili da ministro degli Esteri Antonio per gli anni che ha rapidamente deciso di annullare un viaggio previsto a Parigi dove avrebbe dovuto incontrare l’omologa che ha 3 in colonna il governo francese ha fatto presa ...