Ultime Notizie – Riforme | Meloni ‘chiama’ opposizioni | martedì il confronto

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 5 maggio 2023) Un tavolo che è una ‘tavolata’ con la premier Giorgia, i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani, i ministri Elisabetta Casellati e Luca Ciriani ed ancora i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari. E c’è pure un costituzionalista: il professor Francesco Saverio Marini. E’ un’ampia delegazione quella che accoglieràalla Camera lechiamate dalla presidente del Consiglio a unsulla. Un’intera giornata di consultazioni. L’incontro clou sarà l’ultimo alle 18 e 30, perché potrebbe essere il primo trae Elly Schlein. La segretaria dovrebbe far parte della delegazione dem ma la conferma ufficiale per ora non è arrivata. “Andiamo ad ascoltare”, si spiega. Ma le posizioni in campo sono piuttosto squadernate sul tema ...