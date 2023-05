Ultime Notizie – Prezzi carburante | prosegue il calo per benzina e gasolio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 5 maggio 2023) Scendono ancora ipraticati sulla rete carburanti assorbendo la raffica di ribassi di questi giorni. E nuovi tagli sue diesel si aggiungono oggi: a intervenire sono in particolare IP, Tamoil e Q8 che riducono di 2 centesimi iraccomandati di entrambi i carburanti. Quanto alle quotazioni internazionali, ieri hanno chiuso in lieve risalita dopo i crolli delle precedenti sedute. Venendo al dettaglio della rete nazionale, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mimit aggiornati alle 8 di ieri 4 maggio, il prezzo medio praticato dellain modalità self è 1,847 euro/litro (1,853 nella precedente rilevazione), con i diversi marchi compresi tra 1,829 e 1,850 euro/litro (no logo 1,850). Il prezzo medio praticato del ...