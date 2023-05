Ultime Notizie – Fisco | proposta di legge Fdi contro ‘fuga di cervelli’ | bozza | cosa prevede

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 5 maggio 2023) Fratelli d’Italiala “fuga di cervelli”, problema che, lamenta la forza politica leader della maggioranza, “attanaglia la nostra Nazione ormai da decenni”. Il partito di Giorgia Meloni, con il capogruppo alla Camera Tommaso Foti, presenta unadicheil prolungamento delle agevolazioni fiscali per i lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico che trasferiscono la residenza in Italia. Ladella, che l’Adnkronos ha potuto visionare, introduce “nell’ambito delle misure volte a favorire il rientro in Italia di lavoratori operanti all’estero, alcune misure a sostegno della natalità e di prolungamento degli incentivi per le famiglie numerose (nuovi commi 5-quinquies e 5-sexies dell’articolo 5 del decreto-n. ...