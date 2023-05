Udinese | Sottil | «Futuro? Sono a disposizione | ma il rinnovo…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 5 maggio 2023) Le parole di Andrea, tecnico dell’, dopo il pareggio dei bianconeri in casa contro il Napoli. I dettagli Andreaha parlato all’ANSA dopo l’1-1 dell’contro il Napoli. Di seguito le sue parole. PAROLE – «molto contento del percorso che è stato fatto quest’anno, effettivamente c’è ancora molto lavoro da fare. Ioa completadella società, anche se per il momento non siconcretizzati ancora discorsi per quanto riguarda il rinnovo del contratto, che è un’opzione in mano al Club. Da parte mia, ribadisco il totale entusiasmo nel poter eventualmente proseguire questo tipo di lavoro che ha bisogno di molti anni per poter essere portato a termine».