Udinese-Napoli | scontri ultras dopo la festa | 15 tifosi feriti

(Di venerdì 5 maggio 2023) È di 15 persone in totale, di cui 6 ricoverate in ospedale, il bilancio deiallo stadio Dacia Arena. Si tratta di persone rimaste ferite per varie ragioni ma non legate agli...

...di ieri contro l'rappresenta un'importante cambio di direzione per tutta la Serie A e per il Sud in generale. Infatti, oltre a contare solamente 5 squadre del Sud e del Centro - Sud (, ......gioia dei 50mila radunati al Maradona e dei tanti tifosi presenti nelle strade e nelle piazze della città dopo il pareggio con l'la la conquista di un titolo che mancava da 33 anni Aè ...... conquistato ieri sera allo stadio Dacia Arena pareggiando contro l', dopo 33 anni dall'ultimo titolo conquistato daldi Diego Armando Maradona. ''Finalmente il sogno si è avverato, era ...

Magliette, accessori per bambini, una bottiglia in edizione limitata e molto altro: quanto offre Amazon per festeggiare lo scudetto del Napoli.Virale il video che mostra un gruppo di supporter azzurri a bordo di un’imbarcazione ‘su gomma’ che festeggiano la vittoria ...