Udinese-Napoli | il Questore di Udine | “Nessun ferito negli scontri | responsabilità da accertare”

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 maggio 2023) “tra le tifoserie, solo traumi causati dalla calca dopo l’invasione di campo al fischio finale“. Queste le parole di Alfredo D’Agostino,di, in merito ai disordini che si sono verificati alla Dacia Arena al termine di. “Eventualisaranno accertate grazie alle riprese di tafferugli e comportamenti irregolari. Non c’è stata però alcuna invasione dalla curva Sud in cui c’erano gli Ultras del. A violare le norme sono stati infatti settori nobili come la Tribuna Sud e i Distinti. Sono stati loro a sbeffeggiare gli ultras dell’, provocando la comunque ingiustificabile reazione“. A ...