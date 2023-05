Udinese-Napoli 1-1 | pagelle “La felicità è fugace” | speriamo che quello di Spalletti non sia un addio

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ledi1-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. E’ successo, Ilaria. Ed è successo a Udine, la città del giovane Meret. Udine da Odhinn, come scriveva Gianni Brera (me l’ha ricordato in questo giorno solenne l’amico Gianni Cicero). Ovvero Odino, il dio più importante del Walhalla, il paradiso vichingo degli eroi. E il giovane Meret è il primo della lista, degli eroi azzurri. La vita è bella in special modo per lui, dopo i dolori degli anni passati. E’ il portiere dello scudetto e stasera c’è poco da raccontare. Non vale nulla, neanche l’effimero gol di Lovric, comparsa indisponente di una serata che tracima lacrime ed emozione in ogni secondo che passa. Era più che annunciato questo tricolore ma entrare nel momento preciso che sventra l’attesa e l’annienta (entrare come verbo ...