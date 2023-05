Ucraina-Russia | Cina | Pronti a reale contributo per soluzione crisi

(Di venerdì 5 maggio 2023) Nuova Delhi, 5 mag. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri cinese Qin Gang, in un incontro con il suo omologo russo Sergei Lavrov a Goa in India, ha annunciato la disponibilità della parte cinese a dare unalla ridella. Lo ha riferito il ministero degli Esteri cinese. "Lapromuoverà con insistenza i colloqui di pace. Siamo, attraverso i contatti e il coordinamento con la, a dare unallapolitica della", ha affermato il sito il ministero degli Esteri cinese. Durante l'incontro, Qin Gang ha sottolineato il rafforzamento dell'interazione tra Pechino e Mosca dopo la visita ...

(Adnkronos) – Il ministro degli Esteri cinese Qin Gang, in un incontro con il suo omologo russo Sergei Lavrov a Goa in India, ha annunciato la disponibilità della parte cinese a dare un reale contribu ...Il capo del gruppo mercenario russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, accusa Mosca della morte dei suoi uomini un Ucraina.