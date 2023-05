Ucraina-Russia | Cina | “Pronti a reale contributo per soluzione crisi”

(Di venerdì 5 maggio 2023) Nuova Delhi, 5 mag. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri cinese Qin Gang, in un incontro con il suo omologo russo Sergei Lavrov a Goa in India, ha annunciato la disponibilità della parte cinese a dare unalla ridella. Lo ha riferito il ministero degli Esteri cinese. “Lapromuoverà con insistenza i colloqui di pace. Siamo, attraverso i contatti e il coordinamento con la, a dare unallapolitica della”, ha affermato il sito il ministero degli Esteri cinese.Durante l’incontro, Qin Gang ha sottolineato il rafforzamento dell’interazione tra Pechino e Mosca dopo la visita ...

In spalla troviamo l'attacco di droni dellaai danni dell'('La vendetta di Putin, i droni russi su Kiev sventato l'attacco al palazzo di Zelensky'). 'Il compromesso non porta la pace', ...Siamo pronti, attraverso i contatti e il coordinamento con la, a dare un contributo reale alla soluzione politica della crisi", ha affermato il sito il ministero degli Esteri cinese. ...È una furia Yevgeny Prigozhin , il capo del gruppo mercenario privato Wagner, sostenuto dal Cremlino e impegnato nella guerra in. In un video pubblicato sul suo canale Telegram, Prigozhin ...

Guerra Ucraina oggi. La Russia potrebbe utilizzare l'attacco del 3 maggio con droni al Cremlino per annullare quante più parate possibile per il 9 maggio, secondo l'Istituto per ...Mosca, 5 mag. (Adnkronos) – Ancora un incendio in una raffineria in territorio russo, dopo quelli scoppiati nei giorni scorsi. Le fiamme hanno coinvolto per la seconda volta in due giorni la raffineri ...