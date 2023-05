Ucraina-Russia | Cina | “Pronti a reale contributo per soluzione crisi”

(Di venerdì 5 maggio 2023) (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri cinese Qin Gang, in un incontro con il suo omologo russo Sergei Lavrov a Goa in India, ha annunciato la disponibilità della parte cinese a dare unalla ridella. Lo ha riferito il ministero degli Esteri cinese. “Lapromuoverà con insistenza i colloqui di pace. Siamo, attraverso i contatti e il coordinamento con la, a dare unallapolitica della”, ha affermato il sito il ministero degli Esteri cinese. Durante l’incontro, Qin Gang ha sottolineato il rafforzamento dell’interazione tra Pechino e Mosca dopo la visita del presidente ...

Siamo pronti, attraverso i contatti e il coordinamento con la, a dare un contributo reale alla soluzione politica della crisi", ha affermato il sito il ministero degli Esteri cinese. ......"a facilitare i colloqui per la pace ed è pronta a mantenere la comunicazione e il coordinamento con laper dare un contributo concreto a una soluzione politica della crisi" in. E' ...Nelle scorse ore laha attaccato in maniera massiccia le principali città dell', mentre il drone che è stato intercettato nelle vicinanze del palazzo presidenziale a Kiev alla fine si è ...

Guerra in Ucraina, “aggressione della Russia”. Tradimento di Cina e India a Putin Il Tempo

Mosca, 5 mag. (Adnkronos) – Ancora un incendio in una raffineria in territorio russo, dopo quelli scoppiati nei giorni scorsi. Le fiamme hanno coinvolto per la seconda volta in due giorni la raffineri ...Il ministro degli Esteri cinese Qin Gang incontra il suo omologo russo Lavrov e assicura che Pechino continuerà a facilitare i colloqui per la pace ed è pronta a mantenere la comunicazione e il coordi ...