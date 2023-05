Ucraina - Russia | Cina | Pronti a reale contributo per soluzione crisi

Non è anche chiaro quale direzione intraprenderà la Serbia in termini di guerra in- se la via dell'UE o della. 'Belgrado deve finalmente giocare la partita per se stessa, non per la ...Ieri, seduta piatta al Cbot di Chicago. A pesare sono state le nuove tensioni in Europa dopo che laha accusato l'di essere dietro un attacco drone contro il Cremlino. Il tutto mentre Mosca avverte che il tempo per prolungare l'accordo per le esportazioni di grano dai porti del Mar ...... Sergei Ryabkov , secondo il quale le relazioni trae Stati Uniti sono sull'orlo di un ...che però con il passare delle ore appare sempre meno credibile anche se il vice premier dell', ...

Guerra in Ucraina. Cina: lavoriamo con la Russia per una soluzione politica del conflitto - Mosca, la diga a rischio è un pericolo per Zaporizhzhia - Mosca, la diga a rischio è un pericolo per Zaporizhzhia RaiNews

Alta tensione dopo l'attentato al Cremlino: la controffensiva ucraina è imminente ma, se coinvolgerà anche il territorio russo, sarà alto il rischio di una guerra nucleare.(Adnkronos) – Il ministro degli Esteri cinese Qin Gang, in un incontro con il suo omologo russo Sergei Lavrov a Goa in India, ha annunciato la disponibilità della parte cinese a dare un reale contribu ...