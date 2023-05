Ucraina | Prigozhin attacca Gerasimov e Shoigu | “Non ci date munizioni | ci ritiriamo da Bakhmut” VIDEO | IMMAGINI FORTI

(Di venerdì 5 maggio 2023) Nell’invasa dai russi è forse a un punto di rottura il rapporto già molto difficile fra Yevgenye i vertici delle forze armate di Mosca. Nell’ennesimodi protesta questa volta le parole del capo del gruppo Wagner – i mercenari al servizio di Putin – non lasciano adito a molti dubbi, sebbene possano essere, almeno in parte, un bluff.denuncia la forte carenza didi cui soffre la sua milizia. E si scaglia contro i vertici militari russi, accusandoli della morte dei suoi uomini sul campo di battaglia in. Nel, diffuso sul canale Telegram del suo servizio stampa, riporta Ukrainska Pravda, l’ex cuoco dello ‘zar’ dichiara di soffrire “una carenza didel 70%“. Da sin., ...

...miliziani sono già pronti a prendere il posto sul fronte più caldo della guerra contro l': i ... Sempre che alle parole di Yevgenyseguano davvero i fatti. Dopo l'ennesima sfuriata ...Il capo della Wagneraccusa Mosca, e pubblica un video choc con i suoi soldati morti inA meno di 24 ore di distanza dall'annuncio, il leader ceceno Ramzan Kadyrov sul suo canale ......dai combattimenti nella città strategica che è diventata uno dei fulcri della guerra, ...Ministero della Difesa e a ridisporre i mercenari nelle retrovie per leccarci le ferite" dice. "...

Ucraina, la diretta - La controffensiva di Kiev parte dalla centrale di Zaporizhzhia: "Civili stiano a casa". Evacuazioni di ... Il Fatto Quotidiano

Il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin annuncia in un video che la sua milizia di mercenari russi si ritirerà il 10 maggio da Bakhmut, in ...