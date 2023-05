(Di venerdì 5 maggio 2023) Nuova Delhi, 5 mag. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri cinese Qin Gang, in un incontro con il suo omologo russo Sergei Lavrov a Goa, in India, ha annunciato la disponibilitàparte cinese a dare unalla ri. Lo ha riferito il ministero degli Esteri cinese. "La Cina promuoverà con insistenza i colloqui di pace. Siamo, attraverso i contatti e il coordinamento con la Russia, a dare unallapolitica", ha affermato il sito il ministero degli Esteri cinese. Durante l'incontro, Qin Gang ha sottolineato il rafforzamento dell'interazione tra ...

La portavoce del ministero degli Esteri di, Mao Ning, invita tutti alla calma e spiega che la posizione della Cina 'sulla crisiè coerente e chiara: tutte le parti dovrebbero evitare ...La prova di forza incostituisce un precedente per la vera competizione del secolo, quella con. Impedire la vittoria della Russia, considerata da Washington una potenza regionale in ......conseguenze avrebbe avuto un simile scenario nel resto del mondo (a cominciare proprio dall')... come sembra fare sempre meno presa a Teheran e persino a, e forse un giorno, chissà, ...

Ucraina: Pechino, 'pronti a reale contributo per soluzione della crisi' La Nuova Sardegna

L'obiettivo è il lancio di 60 compagnie d'attacco di droni e la trasformazione della dottrina sull'uso di questi velivoli — TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ...Le parole del presidente ucraino durante la conferenza stampa congiunta all'Aia con il primo ministro olandese Mark Rutte e il premier belga Alexander de Croo Volodymyr Zelensky afferma di credere nel ...