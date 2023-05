Ucraina | Pechino | ‘pronti a reale contributo per soluzione della crisi’

(Di venerdì 5 maggio 2023) Nuova Delhi, 5 mag. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri cinese Qin Gang, in un incontro con il suo omologo russo Sergei Lavrov a Goa, in India, ha annunciato la disponibilitàparte cinese a dare unalla ricrisi. Lo ha riferito il ministero degli Esteri cinese. “La Cina promuoverà con insistenza i colloqui di pace. Siamo pronti, attraverso i contatti e il coordinamento con la Russia, a dare unallapoliticacrisi”, ha affermato il sito il ministero degli Esteri cinese.Durante l’incontro, Qin Gang ha sottolineato il rafforzamento dell’interazione trae Mosca dopo la visita del presidente ...

