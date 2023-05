Ucraina | Isw | ' Mosca sfrutterà attacco al Cremlino per cancellare parate 9 maggio'

(Di venerdì 5 maggio 2023) Washington, 5 mag. (Adnkronos) - La Russia potrebbe utilizzare l'del 3con droni alper annullare quante piùpossibile per il 9, secondo l'Istituto per lo studio della guerra (ISW). Il comitato investigativo della Russia ha annunciato di aver aperto un procedimento penale "per atti terroristici in relazione al tentativo dial", rafforzando ulteriormente l'ipotesi che Kiev ne sia responsabile.

Guerra in Ucraina. Mosca cancella molte parate del 9 maggio dopo l'attacco al Cremlino - Pechino a Mosca: "Pronti a reale contributo per la soluzione della crisi" - Pechino a Mosca: "Pronti a reale contributo per la soluzione della crisi" RaiNews

KIEV - L'aeronautica ucraina ha riferito che il drone abbattuto ieri sera nei cieli di Kiev apparteneva alle forze ucraine e se ne era perso il controllo.