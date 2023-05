Ucraina | il capo della Wagner Prigozhin mostra i cadaveri dei mercenari e accusa Mosca | “Carenza di munizioni del 70%”

... tirato fuori daldel governo d'Oltremanica, è quello di Ben Wallace. Si tratta dell'attuale ... E' vero, la guerra innon cessa e dunque va sempre tenuta in considerazione l'ipotesi ...Ha sede a Strasburgo, come la Corte che a essa fa, e a differenza della Ue svolge iniziative ... poi espulsa in seguito all'invasione dell'. A fare eccezione sono anche Bielorussia e Città ...Il Cremlino ha visto la dichiarazione deldel gruppo Wagner, Evgheny Prigozhin, che ha minacciato di ritirare le forze da Bakhmut, in, se non ricevera' munizioni, ma non commenta, ha ...

Ucraina ultime notizie. Capo Wagner Prighozin: «Troppe perdite e poche armi, ci ritiriamo da Bakhmut ... Il Sole 24 ORE

Tra il nord dell'Ucraina e il Cremlino a Mosca ci sono circa 500km e un drone ucraino può percorrere questa tratta ...Il capo del gruppo Wagner Prigozhin denuncia in un video la forte carenza di munizioni di cui soffre la milizia da lui guidata, attacca la leadership militare russa e annuncia che il 10 maggio, un gio ...