Ucraina | ex ambasciatore Sanguini | “Serve mossa a sorpresa del Papa La sua missione di pace può evitare l’incancrenirsi della guerra”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 maggio 2023) “in? Oggi la situazione non ha delle prospettive visibili. Tra Ue, Usa e Cina, mi sembrano un po’ fermi. La risposta più coerente e produttiva è quella del cardinale Parolin (segretario di Stato diFrancesco, ndr), che ha confermato il fatto che sia in corso o in preparazione unadidel Vaticano. Quando si muove il Vaticano, bisogna stare attenti, perché di solito non si muove se ha delle prospettive molto critiche”. Sono le parole pronunciate al Tg Plus, su Cusano Italia Tv, da Armando, giàitaliano in Tunisia e in Arabia Saudita e docente di History and analysis of international crisis all’Università Lumsa di Roma.illustra lo stato attuale del conflitto: “Oggi Mosca non intende ...