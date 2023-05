Ucraina | ex ambasciatore Sanguini | Serve mossa a sorpresa del Papa La sua missione di pace può evitare l' incancrenirsi della guerra

(Di venerdì 5 maggio 2023) Sono le parole pronunciate al Tg Plus , su Cusano Italia Tv , da Armando, già ... Vedi Anche, Appendino a La7: 'Ue dice che si possono usare fondi Pnrr per produrre munizioni? Indegno'.

... che sia una missione del Papa o un intervento della Cina, questa situazione inrischia di incancrenirsi. E noi avremo una Europa con questa ferita aperta ". L'exsottolinea: "...... anche a causa del sicuro veto russo) per una causa giusta (difendere l'aggredita). E siamo ... Markell, nuovoUsa in Italia, ha il compito di convince la Meloni a non... Jack Alan ...... sì a odg per modificare l'articolo 7 ter", poi un provvedimento ad hoc Markell, nuovo..., Meloni: pieno sostegno a Kiev anche per la ricostruzione. Zelensky: grazie Italia L'...

Ucraina, ex ambasciatore Sanguini: “Serve mossa a sorpresa del Papa Il Fatto Quotidiano

“Guerra in Ucraina Oggi la situazione non ha delle prospettive visibili. Tra Ue, Usa e Cina, mi sembrano un po’ fermi. La risposta più coerente e produttiva è quella del cardinale Parolin (segretario ...Kiev ammette: abbattuto uno dei nostri droni L'aeronautica ucraina ha riferito che il drone abbattuto questa sera nei cieli di Kiev apparteneva alle forze ucraine e se ne era perso il controllo. 'Il 4 ...