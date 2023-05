Ucraina | diga a rischio cedimento | pericolo per Zaporizhzhia

Leggi su zon

(Di venerdì 5 maggio 2023) La centrale nucleare diinrischia di essere allagata con conseguenze per la sicurezza se dovesse cedere ladi Kakhovka, il cui bacino idrico si è riempito a dismisura: a lanciare l’allarme, sulla Tass, è il consigliere dell’amministratore delegato della Rosenergoatom, Renat Karchaa. “Ildi questarappresenta una minaccia sia per Energodar che per la centrale nucleare di Zaporozhzhia. Le linee elettriche che portano alle vasche di raffreddamento e gli impianti di pompaggio potrebbero essere allagate. Ciò creerà problemi per l’uso della stazione e rischi per la sicurezza nucleare”, ha detto. Secondo Karchaa, se ladovesse crollare, almeno tre grandi aree popolate sarebbero inondate Kamenka-Dneprovskoye, Blagoveshchenka e Vodyanoye, che ...