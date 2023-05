Ucraina | Clinton | ‘nel 2011 sapevo che attacco Putin era solo questione di tempo’

(Di venerdì 5 maggio 2023) Washington, 5 mag. (Adnkronos) – “Vladimirmi disse nel– tre anni prima di prendere la Crimea – di non sostenere l’accordo che avevo fatto con Boris Eltsin. ‘Non sono d’accordo – mi disse – E non lo sostengo. E non ne sono vincolato’. Eda quel giorno in poi che eraunadi tempo”. Lo scrive il Financial Times, citando l’ex presidente degli Stati Uniti Bill, che afferma di aver realizzato nelche fosse “unadi tempo” prima che Vladimirsi muovesse contro l’dopo aver avuto parlato con il presidente russo a Davos, in Svizzera.Durante quell’incontro, affermarifiutò un accordo ...

