Ucraina | Borrell “Putin la smetta | non sia una nuova Bielorussia”

(Di venerdì 5 maggio 2023) FIRENZE (ITALPRESS) – “Messaggio a? L'unico messaggio che sento di dirgli interrompa questa guerra,di bombardare ed invadere l'. Io so che non lo farà. Ai leader dico di dire adi interrompere la guerra. La guerra non può finire solo perchè gli ucraini non si possono piùdifendere. L'non può trasformarsi in una”. Lo ha detto l'Alto rappresentato per l'Unione europea per gli affari esteri, Josep, intervenendo al convegno ‘The State of the Union' in svolgimento quest'oggi a Palazzo Vecchio a Firenze. “Piani di pace? L'unica cosa che potrebbe essere definita piano di pace è la proposta di Zelensky – ha aggiunto-. Non è un piano di pace proposto dalla Cina che è una serie ...