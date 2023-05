Tuttosport – Italia Under 17 | Corradi convoca quattro giovani della Juve

(Di venerdì 5 maggio 2023) 2023-05-05 15:11:27 Flash news da: Bernardoha reso noti i pre-ti dalla Nazionale17 in vistafase finale dell’Europeo di categoria. Nell’elenco figuranocalciatori: Bassino, che ha già esordito con la Primavera bianconera, Pagnucco, Ventre e Capistro. Domenica alle 14 la lista ufficiale, poi la partenza alla volta dell’Ungheria., conto alla rovescia per l’Europeo17 Come ricordato dal sito ufficialeFIGC, a poco meno di due settimane di distanza dal raduno di Novarello, la Nazionale17 torna, dunque, a ritrovarsi in vistafase finale dell’Europeo, che si svolgerà da mercoledì ...

Osimhen, le parole sul futuro dopo il gol - scudetto Nella sfida alla "Dacia Arena", i partenopei dovevano conquistare almeno un punto per laurearsi campioni d', con 5 giornate di anticipo. Il ...L'ultima è Struff (Gianluca Strocchi,) Una vigilia di buoni propositi: " Credo di poter ... Dopo aver saltato l'ultima edizione degli Internazionali BNL d'per un infortunio alla coscia ...Del resto la prova incolore di Milano per la semifinale di ritorno di Coppaè diventata iconica come rappresentazione della stagione juventina a livello di emozioni e gol. Già, questa Juve ...

Osimhen, gol Scudetto: Udinese-Napoli 1-1, Spalletti Campione d'Italia Tuttosport

Bernardo Corradi ha reso noti i pre-convocati dalla Nazionale Under 17 in vista della fase finale dell'Europeo di categoria. Nell'elenco figurano quattro calciatori della Juve: Bassino, che ha già ...Chi sfreccia sulle supercar, come Anguissa sulla sua Lamborghini, e chi come mister Spalletti è abituato alla Panda. E poi c'è chi non ha neppure la ...