Tuttosport – “Ecco quando ho capito che avremmo vinto”

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 5 maggio 2023) 2023-05-05 01:53:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da: UDINE – “Ora andiamo a celebrare lo Scudetto nel nostro stadio con il nostro pubblico. Ho lavorato molto e a lungo per conquistare questo scudetto e adesso voglio godermelo”. E’ l’uomo copertina del 3° Scudetto del Napoli, Victor Osimhen ha trascinato la formazione di Spalletti alla conquista del tricolore a suon di gol e anche il pari decisivo di Udine porta la sua firma. Al termine della gara, con la festa esplosa in campo e negli spogliatoi, l’attaccante nigeriano commenta il successo: “Eravamo gli underdog del campionato, nessuno credeva in noi all’inizio della stagione. Invece tutti i giocatori ci credevano. Io sono qua da tanto tempo e so quanto abbiamo lavorato per vincere questo Scudetto”. Scudetto Napoli, Osimhen: “...